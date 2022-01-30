بالفيديو طريقة عمل عجينة القطايف في شهر رمضان 2022.. خطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل عجينة القطايف في شهر رمضان 2022.. خطوات سهلة وبسيطة، تبقى أقل من شهرين على حلول شهر رمضان المبارك على المسلمين، إذ ينتظر المسلمون حلول شهر الخير والمغفرة والبركة، ففي هذا الشهر يتقرب المسلمون أكثر من الله سبحانه وتعالى، بزيادة ومضاعفة الأعمال الصالحة، من قراءة القرآن الكريم، والدعاء والزيارات العائلة وصلة الأرحام، وتفقيد المحتاجين والسائلين، كما أن المسلمون يمارسون طقوسا أخرى في هذا الشهر الفضيل تختلف عن أي شهر من شهور السنة، فهم يحاولون صنع البهجة بقدر استطاعتهم.

طريقة عمل عجينة القطايف في شهر رمضان 2022.. خطوات سهلة وبسيطة

وغير أن المسلمين يسعون لمضاعفة الأعمال الصالحة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أن لهذا الشهر طقوسا أخرى إذ تبحث ربات البيوت عن طريقة عمل عجينة القطايف في شهر رمضان 2022.. خطوات سهلة وبسيطة، كون لا تخلو مائدة صائم مسلم في شهر رمضان من القطايف، فهو يعد من ألذ الحلويات التي تشتهر في الشهر الفضيل، وهو ما دفع فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لوضع طريقة وخطوات ومقادير صناعة عجينة القطايف في المنزل بطريق سهلة.

طريقة عمل عجينة القطايف في شهر رمضان

وتتنوع أصناف صناعة القطايف وفق ما ترغب ربة البيت، ووفق ما يطلبه أفراد عائلتها، فأحيانا يتم حشوه بالمكسرات وأحيانا أخرى بالقشطة، وبعضهم يفضلون حشوة جوز الهند واللبن، وآخرون يشتهون تناوله بحشوة المكسرات والقرفة، ومنهم من يرغب بتناوله محشوا بالتمر.

عمل عجينة القطايف في شهر رمضان

ومن المتعارف عليه، أن يتجه معظم الفلسطينيون لمحال ومتاجر صنع الحلويات لشراء القطايف، وحشوه في المنزل، إلا أن العشرات يفضلون صناعة عجينة القطايف في البيوت، ووضعها بأبهى صورة لأفراد العائلة.

وفي العادة يتناول الصائمون الحلويات وأهمها القطايف بعد تناول الفطور مباشرة، وآخرون يؤخرون تناولها إلى بعد الانتهاء من صلاة التراويح، والجميع يفضلون تناول الحلوى الرمضانية مع رشفات القهوة المرة.

مقادير عجينة القطايف

2 كوب طحين

½ كوب سميد

½ كوب سكر

3 كوب ماء

3 ملعقة صغيرة بايكينج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة عجينة القطايف السريعة

ضعي جميع المكونات في الخلاط، حركيها بمعلقة خشبية لتتأكدي من عدم التصاق الطحين والسميد في لخلاط ثم اخلطي المكونات لتتجانس.

ضعي الخليط في إبريق الشاي.

أحضري صينية بلا حواف أو صينية عادية مستوية تماماً وضعيها على النار.

اسكبي مقدار من عجينة القطايف لتشكلي دائرة وانتظري حتى تستوي من أعلى وتأخذ لوناً ذهبياً من أسفل.

ضعيها على قماش قطني لتبرد ثم احشيها بحسب الرغبة.

عجينة القطايف بدون سميد