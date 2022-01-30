"الأونروا" توضح بشأن دفع بدل الإيجار الى العائلات النازحة من مخيم نهر البارد



أعلنت وكالة غوث اللاجئين "الأونروا" انها تمكنت ، من إتمام عملية تفكيك وإزالة المساكن المؤقتة في محيط مخيم نهر البارد بهدف إعادة الأراضي المستأجرة الى مالكيها بحلول منتصف شباط/فبراير وبالتالي سوف تتمكن من استخدام الأموال التي كانت تدفعها سابقاً لقاء ايجار الأراضي وصيانة المساكن المؤقتة (البركسات)، لدفع بدلات ايجار للعائلات المستحقة من نازحي مخيم نهر البارد.

وقالت الاونروا إن بدلات الإيجار وهي بقيمة 75 دولاراً أميركياً بالشهر لكل عائلة سوف تُصرف بدءاً من الأول من كانون الثاني/يناير 2022 بعد أن تمكنت الأونروا من ايجاد مصادر تمويل اضافية. بالتالي، سوف تحصل العائلات في الأسبوع الثالث من شباط/فبراير على الدفعة المخصصة للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022 (كانون الثاني وشباط وآذار 2022).

وأوضحت الأونروا انها شارفت على الانتهاء من إعداد قوائم بأسماء كل العائلات المستحقة وسوف ترسل هذه القوائم الى المصرف للبدء بإصدار بطاقات للسحب من الصرَاف الآلي لكل رب عائلة ، موضحةً انها ستستمر بدفع بدلات الإيجار لهذه العائلات الى حين الانتهاء من إعمار بيوتها في المخيم وتسليمها اليها.