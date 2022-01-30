الشعبية تعلن مقاطعتها لدورة المجلس المركزي برام الله

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد 30/1/2022، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله في الضفة المحتلة.

وقالت الشعبية في بيان صحفي أن قرارها جاء استناداً لرؤيتها الدائمة لدور المنظمة ومؤسساتها باعتبارها المدخل الأساسي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وحرصاً على شرطية وحدانية التمثيل التي تستوجب الشمولية والعدالة في تمثيل الكل الفلسطيني."

وأضافت :" تقدم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لجماهير شعبنا ولقواه السياسية والمجتمعية مبادرتها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، باعتبارها المدخل البديل لمعالجة الازمة الراهنة."

وأكدت الجبهة مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله بناءً على هذه الرؤية الشاملة.

وأرفقت الجبهة رؤيتها الشاملة، وموقفها الواضح بخصوص مقاطعة المجلس المركزي في ورقتين منفصلين.