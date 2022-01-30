مهجة القدس تنعى والد الشهيد عدنان أبو لبدة

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى والهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال؛ من عائلة أبو لبدة، بعظيم التعازي والمواساة بوفاة الأسير المحرر المرحوم الحاج بسام محمود حمزة أبو لبدة (أبو شريف)، والد الشهيد عدنان بسام أبو لبدة.

وقالت مهجة القدس :"إن أبو لبدة وافته المنية صباح اليوم الأحد 26 جمادي الثاني 1443 هـ الموافق 30/01/2022م؛ بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، عن عمر يناهز (54) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد عدنان أبو لبدة ولد بتاريخ 14/09/1989م، وكان أعزب؛ وهو أحد مجاهدي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واستشهد بتاريخ 03/08/2006م حيث قامت طائرات الاحتلال الصهيوني بإطلاق صواريخها الحاقدة على السيارة التي يتواجد فيها الشهيد عدنان ورفيق دربه الشهيد المجاهد زياد شيخ العيد مما أدى إلى استشهادهما على الفور.



