تجمد الطقس يُشعل أسعار الخضروات في الضفة.. أربعة لا يمكن الاقتراب منها ..!

ساهمت موجة الصقيع الشديدة التي أثرت على محافظات الوطن بشكل عام، ومدن الضفة الغربية خاصة خلال الأيام القليلة الماضية، بارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق المحلية بشكل مهول، إذ وصل سعر كيلو البندورة والكوسا مايقارب من 10 شواكل، وكيلو الخيار وصل لحوالي 8 شواكل، وكيلو البطاطا قفز لـ 5 شواكل، وهي أسعار تفوق القدرة الشرائية للمستهلك، في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.

مدير دائرة الخضار بوزارة الزراعة في الضفة الغربية المحتلة عبد القادر الخراز، أرجع أسباب الارتفاع على أسعار الخضروات، لانخفاض درجات الحرارة، والصقيع والأجواء الباردة، وهو ما أثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية، وعرض كميات قليلة في الأسواق، موضحا أن في هذه الأشهر من كل عام يحدث نقص في إنتاج الخضروات، بسبب عدم تلقيح الأزهار، ويصبح عقد الثمار قليل جدا، الأمر الذي يؤثر على أسعارها.

وأوضح الخراز في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن نحو 4 أصناف من الخضروات الأساسية طرأ ارتفاع على أسعارها، وهي محصول البندورة الذي وصل سعر الكيلو من 6- 8 شواكل، وسعر كيلو الخيار من 5- 8 شواكل حسب النوع والحجم، وتجاوز سعر كيلو البطاطا الـ 5 شواكل، أما كيلو الكوسا فقد وصل لـ 9 شواكل.

وتوقع الخراز، أن تعود أسعار الخضروات في الأسواق إلى طبيعتها خلال الـ 4 أسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن الأسعار لن ترتفع أكثر من ذلك وستعود للانخفاض تدريجيا.

وذكر، أن الإنتاج المحلي من الخضروات يكفي احتياجات المستهلك، مؤكدا أن وزارة الزراعة لا تستورد أي صنف من الخارج.

وحول حصر الأضرار الناتجة عن المنخفض الجوري الأخير، بيّن أن هناك لجانا محلية مختصة تقوم بحصر الخسائر، وتم تسجيل جزء منها، مشددا على أنهم معنيين بتوثيق جميع الأضرار التي طالت المزارعين بسبب الرياح والصقيع والثلوج.