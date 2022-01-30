د. ضهير : نتوقع تسجيل أعداد كبيرة وغير مسبوقة في إصابات كورونا بغزة

أكد د .مجدي ضهير مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 30/1/2022 ، أن قطاع غزة يُسجل زيادة مطردة بعدد الحالات المسجلة والمراجعين لمراكز الرعاية الأولية ، متوقعاً أن تستمر الزيادة في الأيام والأسابيع القادمة.

وعبر ظهير خلال تصريحات لـ"صوت الاقصى "عن خشيته أن تكون قمة الموجة الرابعة في الأسبوع الأول والثاني من شهر فبراير القادم، متوقعاً وخلال هذه الفترة تسجيل أعداد كبيرة وغير مسبوقة.

وأوضح ان الدراسات أثبتت علمياً أن فترة مكوث المتحور الجديد "أوميكرون" في جسم الانسان المصاب، أقل من المتحورات السابقة، مشيراً الى ان الشخص المصاب بمتحور "أوميكرون" سيصبح بعد 5 أيام من الإصابة متماثل للشفاء التام ولم يعد قادر على نقل العدوى ولا داعي لزيادة فترة الحجر.

وبين ضهير، ان إعادة تقييم البرتوكولات المعمولة عالمياً، وتخفيف مدة العزل للمصابين لتصبح 5 أيام ، مشيراً الى ان متحور "أوميكرون" صُنف أنه الأكثر انتشاراً وأقل أعراضاً وبقاءً في الجسم ويكون الشفاء التام خلال فترة وجيزة.

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد 30/1/2022، ارتفاعاً في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا ، بعد إجراء 2576 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة، تسجيل 7 حالات وفاة، و( 1345) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 130 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 200659 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 9077 حالة، واجمالي المتعافين 189828 حالة، واجمالي الوفيات 1754 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 102 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 46 حالة.

وبخصوص التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 580226 شخص.