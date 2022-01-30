ارتفاع متصاعد: 7 حالات وفاة و(1345) إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد 30/1/2022، ارتفاعاً في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا ، بعد إجراء 2576 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة، تسجيل 7 حالات وفاة، و( 1345) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 130 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 200659 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 9077 حالة، واجمالي المتعافين 189828 حالة، واجمالي الوفيات 1754 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 102 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 46 حالة.

وبخصوص التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 580226 شخص.