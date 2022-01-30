مهجة القدس تطالب المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال بشأن الأسرى المرضى

طالبت مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الأحد 30/1/2022، المؤسسات الدولية والإنسانية خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الضغط على الاحتلال لتقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وحمل الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس أ. تامر الزعانين، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استمرار نهجها في سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال.

وأدى الإهمال الطبي، وفقاً للزعانين، حتى تاريخه لاستشهاد 227 أسيرًا فلسطينيًا وفق الإحصائيات الرسمية، وندعو جميع الجهات الدولية ذات العلاقة للقيام بدورها القانوني والإنساني لمحاكمة قادة الاحتلال على هذه السياسة.

جاءت تصريحات الزعانين تعقيبًا على سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة سجون الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين ومن بينهم حالة الأسير الجريح معتز محمد فرج اعبيدو.

وقال الزعانين :"لا تزال إدارة مصلحة السجون الصهيونية تماطل في علاج الأسير المقعد معتز محمد فرج طالب اعبيدو في سياسة ممنهجة ومتعمدة والمتمثلة بسياسة الإهمال الطبي والقتل العمد."

وبين، أن الأسير عبيدو في العام الماضي شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام من أجل تقديم العلاج المناسب له، ووعدت إدارة السجون بعلاجه لكن سرعان ما تراجعت وتخلت عن وعودها.

ولفت الزعانين إلى أن الأسير عبيدو أصيب في العام 2011م بعدة رصاصات في يده اليمنى نتيجة إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل جنود الاحتلال بتاريخ 11/11/2011م، حيث يعاني من أثرها من شلل في قدمه اليسرى، وتعرض أيضًا لإصابة برصاصة (دمدم) تفجرت بمنطقة الحوض والبطن، وهو مقعد نتيجة الإصابة ويتحرك بواسطة كرسي.