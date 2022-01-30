سعر الدولار واليورو والريال في سوريا اليوم الأحد 30 يناير 2022، تتباين أسعار العملات الأجنبية الرئيسية في سوريا مقابل الليرة السورية، حيث تختلف أسعار الصرف من وقت لآخر وفق الأحداث والبورصة والأوضاع الاقتصادية السياسية، التي بدورها تتحكم بأسعار العملات من حيث الارتفاع والانخفاض على المستوى العربي والمحلي والدولي، لذلك تتوجه أنظار السوريون إلى شاشات البورصة وأسعار العملات مقابل العملة الوطنية، للاطلاع على الأسعار المستجدة، كونها تختلف من وقت لآخر وفق المعطيات في البلد.

لهذا يبحث السوريون، وخاصة التجار وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين عن سعر الدولار واليورو والريال في سوريا اليوم الأحد 30 يناير 2022، وهو ما يسعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية جاهدا للبحث عنه مطلع كل صباح ووضعه للمواطنين في أنحاء البلاد، لتسهيل مهمة وعناء البحث عليهم، كوننا نتسم بالصدق والموضوعية والتحري قبل نشر الأخبار.

سعر الدولار واليورو والريال في سوريا اليوم الأحد 30 يناير 2022

وتشهد سوريا أوضاعا وأحداثا مأساوية منذ سنوات عدة، راح ضحيتها مئات الآلاف من البشر، وتشرد الملايين في المناطق العربية والأجنبية وهو ما أدى إلى انهيار اقتصادها وسعر عمليتها الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، والتي تعد رئيسية في التداول بين الدول.

وتختلف أسعار الليرة في المناطق السورية، إذ أن أسعار الصرف في السوق السوداء تختلف عن البنوك وشركات ومكاتب الصرافة الرسمية في البلاد.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 30 يناير 2022

وهبط متوسط سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد، 30 يناير/كانون الثاني 2022 خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

ووصل متوسط سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ليسجل نحو 3590 ليرة للشراء، و3625 ليرة للبيع.

سعر اليورو في سوريا اليوم الأحد 30 يناير 2022

وانخفض متوسط سعر اليورو في سوريا اليوم الأحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ليسجل نحو 3997 ليرة للشراء، و4041 ليرة للبيع.

وفيما يتعلق بسعر الريال السعودي، فقد تراجع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم 955 ليرة للشراء، و967 ليرة للبيع.