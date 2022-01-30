الاحتلال يُسجل أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت ما تسمى وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الأحد 30/1/2022، ارتفاعاً تصاعدياً في إصابات فيروس كورونا، فبلغت 22.550 إصابة جديدة.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن أكثر من 983 ألف إصابة سجلت منذ بداية الشهر الحالي، أي أكثر من 10% من سكان إسرائيل.

ووفقًا للبيانات المسجلة أمس، فإن عدد الحالات النشطة بلغت 445000، ويتواجد 2495 مريضًا يتلقون العلاج في المستشفيات، في حين أن 1010 حالة وصفت بالحرجة (وهو أعلى عدد منذ فبراير/ شباط 2021)، و231 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد الوفيات 8657 حالة منهم 406 توفوا منذ بداية الشهر الجاري.