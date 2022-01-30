كم باقي على شهر رمضان 2022 موعد اول أيام رمضان 2022..؟

كم باقي على شهر رمضان 2022 هو أكثر الأسئلة التي تتبادر لذهن المسلمين مع اقتراب موعد شهر رمضان 2022، حيث يحتوي شهر رمضان على أيام فاضلة تكثر فيها الحسنات، ومن الجيد استغلالها جيداً لنيل الأجر العظيم، كما يفضل البحث عن الليلة العظيمة التي أطلق عليها رب العباد اسم ليلة القدر وقد سميت بهذا الاسم لعظم شأنها، ولأن أقدار العباد تُكتب فيها وهي خير من ثمانين عام عبادة، ويغفر فيه الغفار للعباد الصالحين الذين توجهوا له بالطاعة والعمل الصالح لذا يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية الإجابة عن سؤال كم باقي على شهر رمضان 2022.

توقيت شهر رمضان بداية أول يوم من رمضان السبت 2 أبريل أو الأحد 3 أبريل 2022

عدد أيام شهر رمضان 1443 30 يوماً

موعد نهاية شهر رمضان ميلادياً الأحد 01 مايو 2022

كم باقي على شهر رمضان 2022

يشتاق الموحدين كل عام للشهر المعظم شهر رمضان، فحينما يرحل يأخذ معه البركات والخيرات، وقد منحه مالك الملك للعباد كي يقوموا فيه بالطاعات وكي يرفع كل مسلم يده لرب العباد ويطلبون منه العفو والرضوان ومحو الذنوب، وفي الواقع يذكر العد التنازلي أن الشهر الكريم سوف يأتي بعد ثلاثة أشهر وبضعة أيام.

توقيت شهر رمضان 2022

تتحرى هيئة البحوث الفلكية الموكلة برؤية هلال رمضان عنه في يوم الجمعة الذي يتوافق مع أول يوم من شهر إبريل، وفي الحقيقة يبدأ الشهر المعظم بمجرد مشاهدة الهلال، ومن المتوقع أن يأتي مع الثاني أو الثالث من أبريل، ومن المحتمل أن يكون الشهر مكتمل أي ثلاثون يوماً، ويفضل عدم ترك الشهر يمر دون فعل الخيرات ونيل الأجر الكبير.

فضائل شهر رمضان

ينطوي شهر رمضان على العديد من الفضائل، ومن الجيد اغتنامها جميعًا كي يحصل الشخص على الأجر الكبير؛ وأبرزها ما يأتي:

مغفرة الآثام

يغفر خالق الكون لجميع الصائمين الذين يفعلون ذلك إخلاصًا لوجه الرحمن، علاوة على ذلك ينتظرون الآجر من الخالق دون غيره.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم” من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه”

غلق أبواب النار

يغلق الرحمن أبواب النيران ويجعل الجنة مفتوحة أمام العباد، وعلى العبد التوجه للقدّوس بالطاعة كي يغفر له الزلات.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، ومردة الجن وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار، وذلك عند كل ليلة”

نيل الأجر

يحدد الله أجر الصوم ويمنحه لعباده الصائمين، لأنه له وحده وحينما يعطي ملك الملوك المنح يفوز العبد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال: النبي صلى الله عليه وسلم، “كل عمل ابن آدم له، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي”

قال صلى الله عليه وسلم “للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك”

أمور مستحبة في شهر رمضان

المسلم الذي يرغب برضا ربه يفعل كل ما يحبه الله، علاوة على ذلك يتمكن من التقرب منه ويهرب من المعاصي، ومن أبرز الأمور المستحبة التي يفضل تطبيقها خلال شهر رمضان ما يلي:

عقد النية

يتوجب على العبد أن يعقد النية على صوم الشهر بالكامل، ومن ناحية أخرى عليه أن يفعل الخيرات كي ينال رضا الخالق.

كثرة الدعاء

يفضل جمع كافة الأدعية التي يرغب بها المسلم والتوجه بها إلى السميع المجيب الذي لا يرد سائل.

ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” ثلاث لا ترد دعوتهم الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين”.

كان النبي يقول عند فطره “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله”، كما كان يقول” اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت”.

تأخير السحور

كان الرسول الكريم يؤخر السحور لذا يتوجب على الموحد أن يقتدي بالنبي الكريم ويسير وفق سنته.

تعجيل الإفطار

يفضل أن يتناول المسلم بعض التمرات بمجرد أن يسمع أذان المغرب، ويتجنب تأخير الإفطار عن هذا الوقت.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر” رواه البخاري ومسلم.

كم باقي على شهر رمضان

أعمال رمضانية تكفر الذنوب

يمكن استغلال شهر رمضان في عمل الحسنات والتخلي عن السيئات، ويكون ذلك باتباع تعليمات الدين والسير في طريق الله علاوة على التالي:

احتساب الصوم

يجب أن تكون نية الصيام خالصة لرب الأرباب، ويبتعد الشخص عن الرياء الذي يهدر الحسنات ويكون حب الصوم نابع من قلبه.

هجر الكبائر

يفضل التخلي عن الكبائر في شهر رمضان وفي غيره من الشهور، لأنها تحصد الحسنات وتزيد من السيئات.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر” رواه مسلم.

قيام الليل

يفضل النوم في بداية الليل والاستيقاظ في الثلث الأخير، كي يغتنم الموحد ليلة القدر وينال من بركاتها.

يجب على الموحد الحضور مبكراً إلى الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة”

تجديد التوبة

يجب أن يجدد المؤمن التوبة كي يدخل إلى رمضان وهو خالي من الذنوب، علاوة على ذلك يفضل أن يكثر من الاستغفار حتى يغفر له رب العباد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة” رواه البخاري.