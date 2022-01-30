أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:49 ص
30 يناير 2022
اسعار-الذهب-1600x1000-1.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 30/1/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، على الرغم من ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم في فلسطين

ويقدم لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضاً الدولار الأمريكي، حيث يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 184.59 شيكل $57.64

سعر الذهب عيار 22   169.20 شيكل $52.84

اسعار الذهب عيار 21 161.52 شيكل $50.44

اسعار الذهب عيار 18 138.44 شيكل $43.23

سعر الذهب عيار 14   107.68 شيكل $33.62

سعر الذهب عيار 12   92.29 شيكل  $28.82

اسعار أوقية الذهب      5,741 شيكل  $1,793

اسعار جنيه الذهب      1,292 شيكل  $403.49

اسعار كيلو الذهب      184,585 شيكل       $57,640

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

29 يناير       184.59       161.52       138.44       107.68       92.29

28 يناير       184.09       161.08       138.07       107.39       92.04

27 يناير       184.55       161.49       138.41       107.65       92.28

26 يناير       185.94       162.70       139.46       108.47       92.97

25 يناير       189.21       165.56       141.91       110.37       94.61

24 يناير       188.42       164.88       141.32       109.91       94.21

23 يناير       185.51       162.32       139.13       108.21       92.75

22 يناير       186.00       162.75       139.50       108.50       93.00

21 يناير       185.04       161.91       138.78       107.94       92.52

20 يناير       184.83       161.73       138.62       107.82       92.41

متعلقات