تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 30/1/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، على الرغم من ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم في فلسطين

ويقدم لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضاً الدولار الأمريكي، حيث يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 184.59 شيكل $57.64

سعر الذهب عيار 22 169.20 شيكل $52.84

اسعار الذهب عيار 21 161.52 شيكل $50.44

اسعار الذهب عيار 18 138.44 شيكل $43.23

سعر الذهب عيار 14 107.68 شيكل $33.62

سعر الذهب عيار 12 92.29 شيكل $28.82

اسعار أوقية الذهب 5,741 شيكل $1,793

اسعار جنيه الذهب 1,292 شيكل $403.49

اسعار كيلو الذهب 184,585 شيكل $57,640

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

29 يناير 184.59 161.52 138.44 107.68 92.29

28 يناير 184.09 161.08 138.07 107.39 92.04

27 يناير 184.55 161.49 138.41 107.65 92.28

26 يناير 185.94 162.70 139.46 108.47 92.97

25 يناير 189.21 165.56 141.91 110.37 94.61

24 يناير 188.42 164.88 141.32 109.91 94.21

23 يناير 185.51 162.32 139.13 108.21 92.75

22 يناير 186.00 162.75 139.50 108.50 93.00

21 يناير 185.04 161.91 138.78 107.94 92.52

20 يناير 184.83 161.73 138.62 107.82 92.41