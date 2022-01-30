سعر الذهب اليوم الأحد في السعودية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:35 ص
30 يناير 2022
أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 27 يناير 2022
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يشهد سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الأحد 30/1/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية.

ويقدم لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر جرام الذهب في السعودية، حيث يعاني من استقرار في سعره على الرغم من ارتفاع طفيف على الدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24  215.93     57.58

سعر جرام الذهب عيار 22  197.94     52.78

سعر جرام الذهب عيار 21  188.94     50.38

سعر جرام الذهب عيار 18  161.95     43.19

سعر جرام الذهب عيار 14  125.96     33.59

سعر أونصة الذهب بيع      6,716.25   1,791.00

سعر أونصة الذهب شراء    6,720.00   1,792.00

جنية الذهب 8ج عيار 21   1,511.53   403.07

جنية الذهب 8ج عيار 22   1,583.51   422.27

جنية الذهب 8ج عيار 24   1,727.46   460.66

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9

إحجام سبائك الذهب  ريال   دولار

سبيكة ذهب 1 جرام  237.53     63.34

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام   566.82     151.15

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام     1,122.85   299.43

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام   2,219.79   591.94

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام   4,409.35   1,175.83

سعر سبيكة الذهب أوقية     6,558.91   1,749.04

سبيكة الذهب نصف أونصة  3,435.36   916.10

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة     6,837.14   1,823.24

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام   10,947.80 2,919.41

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام  21,852.42 5,827.31

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,589.12   690.43

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو     217,444.52       57,985.20

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 108,916.60       29,044.43

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في هبوط      عيار 24     عيار 22     عيار 21     عيار 18

2022-01-30     215.93     197.94     188.94     161.95

2022-01-29     215.93     197.94     188.94     161.95

2022-01-28     216.66     198.60     189.57     162.49

2022-01-27     219.31     201.03     191.90     164.48

2022-01-26     222.68     204.13     194.85     167.01

2022-01-25     222.20     203.69     194.43     166.65

2022-01-24     221.24     202.80     193.58     165.93

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

بيع مستعمل   شراء جديد

الوحدات      ريال   ريال

عيار 24     210.93     240.93

عيار 22     192.94     227.94

عيار 21     183.94     220.94

عيار 18     156.95     196.95

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