طريقة عمل الهوت شوكليت اللذيذ و المميز بمكونات بسيطة و سهلة

طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت، تعتبر كوب الهوت شوكليت هو من أهم المشروبات الساخنة التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص وخاصة في فصل الشتاء، مشروب الهوت شوكليت هو من أفضل المشروبات التي تعمل علي تدفئة الجسم بشكل كبير وتعطي له طاقة اللازمة للجسم، فيكون من تسهل الأكواب المشروبات التي يمكن أن نقوم بتحضيرها بشكل سهل في المنزل كما يمكن أن نعدها بعدة أشكال مختلفة.

طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت

المقادير

كوبين ونصف من الحليب السائل.

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو البودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

طريقة التحضير

نقوم بخلط ملعقتين كبيرتين من الكاكاو البودر ونضيف عليه ثلاث ملاعق من السكر الأبيض ونخلطهم مع بعض في إناء صغير.

يجب ملاحظة قبل وضع الكاكاو البودر نقوم بنخل الكاكاو بشكل جيد حتي لا يحتوي على وجود أي تكتلات به.

نضيف كوبين ونصف من الحليب السائل علي مكونات الكاكاو والسكر ونقلبهم مع بعض جيدا.

نضع انا مكونات الهوت شوكليت علي النار ونستمر في تقليل الخليط ح اي ليتحدث اي نوع من التكتلات ويتم ذوبانها مع الحليب ويتم تجانسهم مع بعض.

نجهز أكواب التقديم ونضع بكل كوب كمية مناسبة من الهوت شوكليت يمكن تسويتها بقليل من الكريمة او وضع بودرة الكاكاو علي وجه كل كوب.

وصفة الهوت شوكلت بالبندق

المقادير

احضار ملعقة كبيرة من الكاكاو البودر.

كوب ونصف من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من شكولاتة البندق.

ملعقة صغيرة من الكاكاو البودر اللازم للتزيين.

طريقة التحضير

نقوم بخلط ملعقة كبيرة من الكاكاو البودر مع كوب ونصف من الحليب السائل في وعاء ويتم تقليبهم مع بعض جيدا.

وبعد ذلك نقوم بسكب خليط الكاكاو في كوب صغير ويتم وضعه في الميكروويف لمدة دقيقتين علي اقصي درجة حرارة موجودة به.

نخرج كوب الهوت شوكليت من الميكروويف ووضعه في كوب التقديم.

فتبدأ نزين كوب الهوت شوكلت فنضيف ملعقة كبيرة علي الكوب من شوكولاتة البندق ثم نقوم بسكبه الهوت شوكليت في كوب التقديم ونضعها مرة اخري في الميكروويف حتي تعمل علي دمج شوكولاتة البندق مع الكاكاو لمدة دقيقة.

نخرجها من الميكروويف وتسويتها من الوجه بمعلقة صغيرة من الكاكاو البودر.