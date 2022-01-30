سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 30 يناير 2022

تراجع سعر صرف الدولار في لبنان، في تعاملات اليوم الاحد 30 يناير/كانون الثاني 2022، لسوق النقد غير الرسمية "السوداء".

و تراوح سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم، لدى السوق(السوداء) بين 22500، و 22550 ليرة لكل دولار.

وقالت وزارة المالية اللبنانية في وثيقة مسودة موازنة عام 2022 إنها تخطط لاعتماد "سعر صرف واقعي" في الموازنة دون أن تحدد سعرا للصرف.

وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و 10،083 خلال العام بأكمله.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي الذي يطبق في المعاملات الحكومية وبينها التعريفات الجمركية نحو 1500 ليرة للدولار.