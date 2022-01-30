أسعار الذهب في سوريا اليوم الاحد 30-1-2022

أسعار الذهب في سوريا اليوم الاحد 30 يناير 2022، شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعا رغم انخفاض المعدن الأصفر عالميا عند آخر إغلاق.

و صعد سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم ليسجل نحو 144.791 ألف ليرة (57.64 دولار)، مقابل 144.355 ألف ليرة (57.47 دولار) في ختام تداولات أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا اليوم ، ليسجل نحو 108.595 ألف ليرة (43.23 دولار)، مقابل 108.268 ألف ليرة (43.10 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم السبت، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 84.462 ألف ليرة (33.62 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 72.396 ألف ليرة (28.82 دولار).

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل نحو 126.695 ألف ليرة (50.44 دولار)، مقابل 126.314 ألف ليرة (50.28 دولار) بنهاية تداولات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم نحو 4.503 مليون ليرة (1793 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم سجل نحو 1.013 مليون ليرة (403.49 دولار).