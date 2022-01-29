طالع سعر صرف الدولار في العراق الاحد 30 يناير 2022

أسعار صرف الدولار في العراق اليوم الاحد 30 يناير 2022، يبحث الكثير من الناس عن أسعار العملات و خصوصاً سعر الدولار الأمريكي في العراق، و بدوره يقوم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية برصد أسعار العملات المختلفة بشكل يومي.

أسعار العملات في العراق

شهد سعر الدولار الأمريكي تبايناً اليوم مقابل الدينار العراقي، في معظم بورصات المحافظات وشركات الصرافة.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و1482.50 دينار للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

ويختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

ارتفع سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ببغداد إلى 1479 دينارا، مقابل 1478.75 دينار، أمس.

كما زاد سعر الدولار في بورصة البصرة إلى 1480 دينارا مقابل 1479.5 دينار، أمس.

واستقر سعر الدولار في بورصة الحارثية ببغداد عند 1479.25 دينار.

في حين تراجع سعر الدولار في بورصة الموصل إلى 1480.5 دينار مقابل 1480.75دينار، أمس.

وبقي سعر الدولار في بورصتي السليمانية ودهوك عند نحو 1480.75دينار.

واستقر سعر الدولار في بورصة أربيل عند نحو 1480.25 دينار.

وسجل متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء اليوم 1626.04 دينار للشراء، و1636.34 دينار للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي نحو 1952.87 دينار للشراء، و1967.19 دينار للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 387.89 دينار للشراء، و391.19 دينار للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي نحو 396.65 دينار للشراء، و399.17 دينار للبيع.

كذلك سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4800.29 دنانير للشراء، و4845.47 دينار للبيع.