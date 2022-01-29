ينشر لكم موقع فلسطين اليوم الإخباري كل جديد فيما يتعلق بأسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، ويبحث عن سعر الدولار عدد كبير من المتابعين سواء في سوريا أو في الدول العربية الأخرى، ولمعرفة الأسعار تابع المقال للنهاية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 30-1-2022

ارتفع متوسط سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد، 30-1- 2022 خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

ويشكل التضخم كابوساً يجثم على صدور السوريين بعد أن انعكس على الأسعار، وشهد ارتفاعاً لم تستطع مجاراته كل زيادات الأجور التي جاءت آخرها بنسبة 30% بعد أن بلغت معدلات التضخم 878% في العام 2021 مقارنة بعام 2010.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 30-1-2022

ارتفع متوسط سعر الدولار في سوريا، اليوم الأحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ليسجل نحو 3610 ليرات للشراء، و 3640 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 30-1-2022

سعر اليورو الأوروبي

ارتفع متوسط سعر اليورو في سوريا اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ليسجل نحو 4020 ليرة للشراء، و 4060 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصعد متوسط سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية، إلى نحو 4835 ليرة للشراء، و 4880 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم 960 ليرة للشراء، و 971 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في السوق "السوداء" اليوم، ليسجل 981 ليرة للشراء، و 991 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وتراجع متوسط سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية، إلى نحو 11880 ليرة للشراء، و 12025 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 30-1-2022، سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 30-1-2022