تونس تودع كأس إفريقيا بخسارتها أمام بوركينا فاسو

ودع المنتخب التونسي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بعد خسارته أمام منتخب بوركينا فاسو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

ويعود الفضل في الفوز لبوركينا فاسو للنجم دانغو واتارا الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

ويُشار إلى أنه أنهى منتخب بوركينا فاسو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد واتارا عقب تدخل عنيف على علي معلول في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء.

ومن المتوقع أن يواجه منتخب بوركينا فاسو في نصف النهائي الفائز من مواجهة السنغال وغينيا الاستوائية والتي ستقام غدا الأحد.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.