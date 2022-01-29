اليكم 3 طرق طبيعية لإزالة الجير من الأسنان في المنزل

إزالة الجير من الأسنان ،يعد تراكم الجير على الأسنان من اكثر الأمور المزعجة للكثيرين، حيث أنها تتسبب في وجود اصفرار أو حتى تصل إلى وجود بقع سوداء ما بين الأسنان، لذلك فأن الاهتمام بالعناية والنظافة اليومية للأسنان أمر هام جداً لمحاربة تكون الجير، كما أن التنظيف العميق والذى يتم عن طريق العيادات المتخصصة هو ايضًا أمر هام للعناية بالاسنان ، لذلك فمن خلال السطور القادمة سنوضح طريقة فعالة تمكنكم من غسل وتنظيف الجير من الأسنان بطريقة فعالة.

مكونات وصفة إزالة الجير من الأسنان

توجد العديد من الوصفات التي يمكن استخدامها في تنظيف الجير من الأسنان، ولعل من أبرز تلك الطرق وأكثرها فاعلية ما يلي:

مكونات الوصفة الأولى

كوب من الماء الدافئ.

نصف ملعقة من ملح الطعام

ملعقة من الخل الأبيض.

طريقة إعداد الوصفة

في كوب نظيف يتم وضع الماء الدافئ

ثم يضاف إليه نصف ملعقة من الملح، وملعقة من الخل الأبيض.

يتم تقليب المكونات السابقة معاً جيداً.

ثم يتم الغرغرة بالخليط السابق لمدة خمس دقائق،

بعد ذلك يتم غسل الأسنان باستخدام الفرشاة والمعجون.

ينصح باستخدام الوصفة السابقة مرة واحدة في الأسبوع.

مكونات الوصفة الثانية

ملعقة كبيرة من الكركم

ملعقة من الماء.

طريقة إعداد الوصفة

في وعاء نظيف يتم وضع ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم

ثم يضاف ملعقة واحدة من الماء الفاتر.

بعد ذلك يتم خلط المكونين معًا جيداً،

ولكن لا يتم تذويب الكركم بالماء، فيجب أن يكون القوام متماسك.

بعد ذلك يتم وضع الخليط على فرشاة أسنان نظيفة ويتم دعك الأسنان جيداً.

بعدها يتم شطف الأسنان جيداً باستخدام الماء الفاتر.

مكونات الوصفة الثالثة

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ملح الطعام

ملعقة من معجون الأسنان.

طريقة إعداد الوصفة الثالثة

توضع ملعقة من عصير الليمون،

ثم يضاف عليها ملعقة من ملح الطعام،

و كمية مناسبة من معجون الأسنان.

تخلط جميع المكونات معًا، حتى تصبح متجانسة.

توضع المكونات السابقة على فرشاة أسنان نظيفة، ويتم دعك الأسنان بطريقة صحيحة ثم تغسل بالماء الفاتر .

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