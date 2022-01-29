ينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة البسبوسة في رمضان 2022-1443هـ، وتُعد البسبوسة الشهية من الحلويات التي يحبها الجميع، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين في شهر رمضان، وخاصة النساء اللاتي يجتهدن لصنعها، حيث نقدم لكم طريقة سهلة لإعداد البسبوسة في شهر رمضان المبارك.

طريقة البسبوسة بالقشطة في رمضان 2022-1443هـ

وتعتبر حلوى البسبوسة من أكثر الحلويات الشرقية تفضيلاً لدى الكثير من المسلمين في شهر رمضان، فهي من الحلويات الشهية التي تختلف طرق تقديمها ومنها عدة أنواع :البسبوسة بالزبادي، وبسبوسة بالقشطة، وبسبوسة جوز الهند، حيث تتباين طرق إعداد البسبوسة من منطقة إلى أخرى، ونقدم لك عزيزي القارئ طريقة سهلة للبسبوسة بالقشطة لتزين موائدكم في شهر رمضان.

طريقة البسبوسة بالقشطة في رمضان 2022-1443هـ

مقادير ومكونات البسبوسة بالقشطة 2022

1 بيضة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

4 ملاعق كبيرة سكر

نصف كوب زيت نباتي

1 كوب حليب بودرة

1 ملعقة صغيرة ملح

5 ملاعق كبيرة جوز الهند

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 علبة قشطة

كوب ونصف سميد ناعم

1 ملعقة كبيرة جوز الهند (للتزيين)

3 ملاعق كبيرة لبن زبادي

1 كوب من القطر (للتزيين)

طريقة البسبوسة بالقشطة في رمضان 2022-1443هـ

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة 2022

نضع البيض في وعاء الخلط، ثم أضيفي البيكنج باودر، والسكر وحركي الخليط.

اسكبي الزيت النباتي، وأضيفي الحليب البودرة والملح وجوز الهند والفانيلا.

أضيفي السميد، و القشطة، واخلطيهم جيدا.

ثم أضيفي اللبن الزبادي.

ندهن طحينية بقالب الكب كيك. ووزعي من عجينة البسبوسة للنصف، ثم أضيفي علبة القشطة كلها، وأضيفي طبقة ثانية من البسبوسة فوق القشطة.

نضيف جوز الهند على الوجه.

ندخل الصينية للفرن مدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180.

نزين البسبوسة بالقطر حسب الرغبة وتقدم ساخنة او باردة حسب الرغبة مع قهوة أو اي مشروب.

