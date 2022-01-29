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دعاء استقبال شهر رمضان 1443 – 2022

أما هذا المقال فسنقدم لكم فيه دعاء استقبال شهر رمضان 1443 – 2022، حيث شهد هذا الموضوع مؤخراً عمليات بحث واسعة في العديد من الدول العربية لمعرفة دعاء رمضان، ليتمكنوا من معرفة هذا الدعاء.

دعاء استقبال شهر رمضان 1443 – 2022

ويحرص كافة المسلمين في الأرض لترتيل الدعاء لكسب رضى الله عزوجل في الطاعات والأعمال ونيل طمعه في دخول الجنة وتقبل الصيام، وعن تفاصيل الدعاء فهو على النحو التالي:

أولاً:ربي أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلىما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام.

ثانيا:يا الله اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنكعلى كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطكو نقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثالثًا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركتعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .

دعاء استقبال شهر رمضان 1443 – 2022

الأدعية المستجابة في رمضان 2022

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

اَللّهُمَّ لا تَخْذُلني فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعصِيَتِكَ، وَلاتَضرِبني بِسِياطِ نَقِمَتِكَ، وَزَحْزِحني فيهِ مِن موُجِبات سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَاَياديكَ يا مُنتَهى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ.

اَللّهُمَّ اَعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وَاثامِهِ، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحمَةَ الأَيْتامِ وَاِطعامَ الطَّعامِ وَاِفْشاءَ وَصُحْبَةَ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَاَ الأمِلينَ.

دعاء استقبال شهر رمضان 1443 – 2022

أدعية الرزق في شهر رمضان 2022

* “من قرأ (قل هو الله أحد)، حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران”. أخرجه الحاكم.

اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أن ترحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك”، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء أنه لو كان على أحدكم جبل ذهب ديناً، ثم دعا بذلك قضاه الله عنه.

* “اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير”

* “اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه”.