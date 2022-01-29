راصد جوي: استقرار الأجواء وتشكل الصقيع فجرَ غدِ

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء اليوم السبت، أن تتشكل حالة من الصقيع والانجماد فجر وصباح غدِ الأحد في مناطق مختلفة من البلاد، فيما يكون الطقس مُستقراً بقية اليوم وبارداً.

من جانبها تنبأت دائرة الأرصاد الجوية، أن يعود الاستقرار، غداً الأحد، من جديد الى فلسطين مع بفاء الجو بارداً نسبياً نهاراً وبارداً الى شديد البرودة ليلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الجو غائماً جزئياً وبارداُ الى شديد البرودة نهاراً، وتبقى الفرصة سانحة لتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد بمشيئة الله تعالى، ومع ساعات الليل تضعف فرصة الأمطار الى أبعد مدى بمشيئة الله، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية حفيفة الى معتدلة السرعة.