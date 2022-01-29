تطورات حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام المقبلة

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو الليلة شديد البرودة فوق معظم المناطق، أما غداً الأحد، فيكون الجو صافياً الى غائم جزئياً وباردا إلى شديد البرودة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام، كما تكون الرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الاثنين، فيكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، مع سقوط زخات من الأمطار المتفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً في ساعات المساء، و تكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، و يكون الجو غائماً جزئيا مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام ، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

و يوم الأربعاء يكون الجو صافيا إلى غائم جزئياً وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .