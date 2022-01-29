الكشف عن مادة غذائية تقوي المناعة خلال الإصابة بكورونا

كشف الطبيب ألكسندر مياسنيكوف، إن التطعيم يبقى الطريقة الأفضل للحماية من الفيروس التاجي، ولكن لمحاربة العدوى، يجب تقوية جهاز المناعة بالجسم.

وقال الطبيب: "إذا سألتم، ما الذي يجب أن أتناوله حتى لا أمرض بفيروس كورونا أو أشفى بسرعة، فستكون الإجابة: بما في ذلك المكسرات".

وأوضح أن هناك عدة أطعمة تقلل الالتهاب في الجسم عن طريق خفض بروتين سي التفاعلي.

وحسب الطبيب، تتصدر المكسرات هذه القائمة، وهي تساعد كذلك في تقليل الكوليسترول "الضار" وتساعد في توفير وقاية جيدة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد مياسنيكوف أن الدراسات العلمية تؤكد الخصائص المفيدة للمكسرات، منوهاً إلى أنه سيظل اللقاح وحده هو الحماية الأكثر فعالية ضد فيروس كورونا.