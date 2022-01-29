فوائد صحية هائلة للساحرة السمراء.. تعرفوا على فوائد شرب القهوة

يمثل شرب القهوة في الصباح متعة وعادة راسخة لدى الكثيرين، حيث يساعدهم ذلك على تحسين المزاج وزيادة التركيز والنشاط.

وكشف موقع "هيلث لاين" الصحي أن القهوة، إلى جانب آثارها التنشيطية على الجسم، تتمتع بفوائد صحية هائلة، خاصة للقلب والكبد، لكن بشرط تناولها باعتدال.

واستعرض الموقع 7 فوائد يجنيها الشخص من تناول القهوة، تشمل رفع مستوى الطاقة؛ لكونها تحتوي على مادة الكافيين، التي تساهم في مقاومة التعب وتزيد مستويات الطاقة.

كما تقلل القهوة مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وتحافظ على الصحة العقلية؛ إذ تظهر الأبحاث أن القهوة قد تساعد في حماية الشخص من الاضطرابات التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر ومرض باركنسون، ويشير خبراء إلى أن شرب القهوة أيضا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

وتساعد القهوة في إنقاص الوزن؛ عبر حرق الدهون الزائدة بالجسم والحفاظ على صحة الأمعاء.

وخلصت مراجعة عدد من الدراسات إلى أن تناول القهوة يمنع تراكم الدهون في الجسم ويحافظ على الوزن تحت السيطرة.

كذلك تقلل القهوة من مستوى التوتر والاكتئاب، فبوسع هذا المشروب أن يقلل من المشاعر السيئة مثل الانتحار. وأظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة أكثر نشاطا بدنيا.

ولفت موقع "هيلث لاين" إلى أنه يمكن الحفاظ على صحة الكبد بشرب القهوة التي تقضي على العديد من الأمراض المرتبطة بالكبد، بما في ذلك الكبد الدهني وسرطان الكبد.

وأوضح الموقع أن شرب القهوة يقلل أيضا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والنوبات القلبية. وتشير الأبحاث إلى أن شرب القهوة قد يفيد صحة القلب، حيث وجدت مراجعة أن شرب 3 إلى 5 فناجين من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15%.

وبحسب تقرير القهوة العالمي الصادرة عن مؤسسة "الأبحاث والأسواق" بلغ حجم سوق القهوة العالمي في 2021 نحو 108 مليارات دولار. وتوقع التقرير أن يواصل سوق القهوة نموه على مدار السنوات القليلة المقبلة، ليصل حجمها إلى 144.86 مليار دولار بحلول العام 2025.

ويعكس النمو في حجم سوق القهوة تزايدا في الطلب على المشروب السحري، بينما تكافح المزارع والمحامص والمصانع وسلاسل التجزئة والمقاهي لتوفير جانب العرض. وحسب موقع الإحصاءات "ستاتيستا"، فإن العالم استهلك في العام 2020/2021، قرابة 166.63 مليون كيس قهوة. وتقدر بعض الجهات هذا الحجم من الاستهلاك بأنه يتخطى الـ400 مليار فنجان سنويا.

في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2021، قفزت أسعار القهوة إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات على وقع تزايد الطلب وتفوقه على الإنتاج. وحسب منظمة القهوة العالمية (ICO) اخترق سعر القهوة 200 سنت أمريكي للرطل في أعلى مستوى له منذ عقد من الزمان.