عاصفة ثلجية تضرب شمال شرق الولايات المتحدة

ضربت عاصفة ثلجية عاتية شمال شرق الولايات المتحدة، اليوم السبت، مع توقعات بتجاوز سمك الثلوج لـ 60 سنتيمترا وهبوب رياح شديدة.

ونتيجة العاصفة، أعلن حالة الطوارئ كل من حكام ولايات نيويورك ونيوجيرزي وماساتشوستس وولايات أخرى.

واجتاحت العاصفة الثلجية "نورستر" منطقة واسعة من نيوإنجلاند بثلوج كثيفة مع تسجيل بعض المناطق الساحلية في نيوجيرزي بالفعل تساقط ثلوج بلغ سمكها 38 سنتيمترا.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأمريكية :"إن تضافر معدلات الثلوج الكثيفة والرياح القوية سيؤدي إلى عواصف ثلجية خطيرة عبر مناطق من سواحل وسط المحيط الأطلسي ونيو إنجلاند".

وحذّر حكام الولايات الذين أعلنوا الطوارئ من احتمال انقطاع الكهرباء. كما أجبرت العاصفة شركات الطيران على إلغاء ما يقرب من ستة آلاف رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت أصدرت هيئة الأرصاد تحذيرا من تعرض منطقة مدينة بوسطن وسكانها البالغ عددهم 4.9 مليون نسمة لعاصفة ثلجية، متوقعة أن "تغطي الثلوج الأرض" مع هبوب رياح مدمرة.

كما أصدرت الهيئة أيضًا تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات بالمناطق الساحلية.