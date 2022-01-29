أصابع القدمين تعطي مؤشرا عن ارتفاع الكوليسترول.. تعرف على علامات الخطر

ذكرت دراسة طبية حديثة أن تغير شكل أظافر القدمين يعني أحيانا وجود "قاتل صامت" في الجسم دون أن يدري الشخص المصاب.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن دراسة طبية حديثة أن هناك نوعين محددين من الأعراض التي تظهر على أظافر القدمين، وتعني ارتفاع نسبة الكوليسترول. ولدى ملاحظة أن أظافر القدمين أصبحت هشة أو بطيئة النمو دون حدوث أي تغير في نمط الحياة، فذاك أمر يستحق الفحص.

ومع ذلك، لا يجب الخوف دائما، ففي بعض الحالات يتعلق الأمر بخلل في النظام الغذائي؛ نتيجة عدم تناول ما يكفي من الكالسيوم.

والكوليسترول هو مادة دهنية تتراكم في الدم مع اتباع الشخص نظاما غذائيا سيئا، وقلة التمارين الرياضية، فضلا عن شرب الكحول وعادة التدخين. وعندما تتراكم كميات كبيرة من هذه المادة، فإنها تسد الأوعية الدموية. وبينما لا يكون لدى البعض فكرة عن إصابتهم بهذه الحالة، فإنها تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل النوبة القلبية.

وتقول مؤسسة القلب البريطانية: "إنه عامل خطير غير مرئي مما يعني أنه يحدث دون علمنا حتى فوات الأوان". ويمكن لتراكم المستويات المرتفعة من الكوليسترول أن يؤدي إلى ظهور علامات على أظافر القدمين، نتيجة قلة تدفق الدم.

ولذلك، يمكن أن تعطي أظافر القدمين دليلا على الإصابة بهذه الحالة الخطيرة، إلى جانب إشارات أخرى مثل التقلص في القدمين والساقين أو تغير لون الجلد. وهذه كلها أعراض لأمراض الأوعية الدموية الطرفية، وهي أحد مضاعفات ارتفاع الكوليسترول، ما يستدعي مراجعة الطبيب فورا.

ومن أجل تقليل مستوى الكوليسترول الضار وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد، يوصي الخبراء بممارسة الرياضة بانتظام، ومحاربة الوزن الزائد، وضرورة تقليل استهلاك الدهون وإعطاء الأفضلية للدهون غير المشبعة على الدهون المشبعة.

كما ينصح الخبراء بعدم تناول اللحوم الدهنية، والنقانق، والامتناع عن الوجبات السريعة المقلية، وعند استخدام الحليب ومنتجات الألبان، يفضل تناول المنتجات قليلة الدسم. كما ينصح أيضًا بشرب المزيد من الماء على مدار اليوم واستهلاك المزيد من الألياف.