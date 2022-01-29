4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

دخل أربعة أسرى فلسطينيين، اليوم السبت، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد نادي الأسير، أن الأسرى هم كل من: فايز خواجة، يدخل عامه الـ 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وحمزة الحاج محمد يدخل عامه الـ 16 في سجون الاحتلال ومحكوم بالسجن 33 عامًا.

وفي ذات السياق أوضح النادي، أنه دخل الأسيران غسان درويش، وإبراهيم مفلح أبو زيادة، أعوامهم الـ 16 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إعتقال 4850 فلسطينيًّا في 23 سجنًا ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة و225 طفلًا و520 معتقلًا إداريًّا.