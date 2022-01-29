إليك آلية إصدار تصريح عمرة والتسجيل عبر توكلنا 2022 .. طريقة حجز العمرة على تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا للتسجيل لإداء العمرة 2022 -1443 ، ويبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية عن رابط تحميل منصة توكلنا على الهواتف والحواسيب من اجل الاستفادة من خدماته القيمة بما فيها التسجيل لتصريح أداء العمرة وقد اهتم فريق فلسطين اليوم بوضع التطبيق بين هذه السطور حيث بات الان بإمكانكم التسجيل بكل اريحية تامة ، إلى جانب ذلك ارفقنا لكم آلية إصدار تصريح عمرة عبر توكلنا ، وندعوكم إلى متابعة المقالة حتى النهاية .

ونقدم لكم في هذه المقالة رابط تحميل تطبيق توكلنا مع خطوات التسجيل لإداء العمرة هذا العام 2022 -1443 ، بعد أن رصدنا في الساعات الماضية عمليات بحث عالية حول ذلك بالتزامن مع اعلان المملكة السعودية عن استئناف العمرة ، خاصة ان الدول تشهد تفشي كبير وسريع لعدوى فيروس كورونا .

إليك آلية إصدار تصريح عمرة عبر توكلنا 2022 :

أولاً: يترتب عليك التوجه إلى الخدمات في تطبيق توكلنا ، ثم اختر إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة.

ثانيًا: وفي الخطوة الثانية ، قم بتحديد نوع التصريح، ثم اكتب اسمك أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.

ثالثًا: الخطوة الثالثة ، قم بتحديد التاريخ والوقت، ثم اختر نفطة التجمع ومدينة القدوم.

رابعًا: الخطوة الأخيرة ، اضغط بالموافقة على الإقرار، والان بات بإمكانك استعراض تصريح العمرة.





تنزيل تطبيق توكلنا 3.2.0 على هواتف اندرويد وايفون 2022

رابط تحميل تطبيق توكلنا 3.2.0 على هواتف اندرويد هنا وايفون هنا

تسجيل الدخول على تطبيق توكلنا :

اولاً: الدخول على رابط التطبيق أعلاه ، ثم النقر على مربع تسجيل الدخول الموجود في الأعلى

ثانيًا: وبعدها يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر والنقر على تسجيل الدخول.

ثالثًا: وفي الخطوة الثالثة ، يتم النقر على انشاء حساب جدید ، ثم يتطلب منك بعد ذلك تحديد الجنسية.

رابعًا: قم بكتابة رقم الهوية للمواطن ورقم الإقامة للمقيم، ثم يحولك النظام بعدها إلى الصفحة الخاصة بالمعلومات الشخصية

خامسًا: عليك القيام بتعبئة البيانات المطلوبة، ثم يجب ادخال بيانات الأسرة المطلوبة

سادسًا: قم في النهاية بالتحقق من صحة البيانات

سابعًا: وهي الخطوة الاخيرة ، أكتب كلمة السر ثم أضغط على تسجيل.

ما هو تطبيق توكلنا 2022

تطبيق توكلنا (Covid-19 KSA)، عبارة عن التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة في السعودية، وهو برنامج خاص تم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني بالسعودية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وظيفة تطبيق توكلنا السعودي

ويحتوي تطبيق توكلنا على معلومات مباشرة عن عدد حالات اصابة كورونا في السعودية، إلى جانب المساعدة في الاكتشاف المبكر عن الحالات المشتبه باصابتها حال ظهور أعراض كورونا على المستخدم.

اذونات تطبيق توكلنا

ويتضمن تطبيق توكلنا، على خاصية السماح للمواطنين والمقيمين من طلب أذونات الخروج الاضطراري في أوقات منع التجول المفروض على بعض المدن والأحياء بسبب تفشي فايروس كورونا، ومتابعة حالات طلب الخروج أثناء وقت منع التجول.