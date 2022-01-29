هل تنجح صفقة برشلونة باستقطاب "تراوري" إلى صفوفها؟

قالت صحيفة الإسبانية، اليوم السبت، إن أداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي اجتاز الكشف الطبي في فريق برشلونة تمهيدا للانضمام رسميا إلى صفوفه.

وأضافت، صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة سيعلن تعاقده رسميا مع تراوري في وقت لاحق اليوم، بينما سيتم تقديم النجم الإسباني لوسائل الإعلام بعد غد الاثنين.

وأشارت إلى أن العديد من التقارير ذكرت أن أداما سينضم لبرشلونة على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء في نهاية الموسم، مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

يشار إلى أن اللاعب تراوري البالغ 26 عاما أحد ناشئي برشلونة، حيث تواجد في أكاديمية النادي لمدة 9 سنوات، قبل أن يرحل إلى أستون فيلا الإنجليزي عام 2015.