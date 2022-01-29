زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين في رفح

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، النار صوب مراكب الصيادين قبالة سواحل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن بحرية الاحتلال أطلقت النار بطريقة عشوائية صوب مراكب الصيادين أثناء عملهم في صيد الأسماك في بحر مدينة رفح، دون وقوع إصابات بين صفوف الصيادين.

وأضاف أن الصيادين اضطروا للانسحاب نحو الشاطئ خشية من تعرض حياتهم للخطر، أو محاولات الاعتقال إلى الداخل المحتل.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تواصل الاعتداء على مراكب الصيادين في عرض بحر قطاع غزة، ما يسفر أحيانًا عن ارتقاء شهداء، ووقوع إصابات، بالإضافة إلى إعطاب المراكب، والحسكات ومصادرتها.