صبيحات: هناك إقبال كبير من المواطنين لإجراء فحص "كورونا" بالضفة ونحذر من تفشي "أوميكرون"

أكد مسؤول ملف كورونا في شمال الضفة المحتلة، د. وسام صبيحات، اليوم السبت، أن مراكز فحص كورونا في محافظات الضفة شهدت اليوم إقبالاً كبيرًا من المواطنين لإجراء فحص العينيات للتأكد من خلوهم من الإصابة بعدوى "كوفيد-19"، في ظل تفشي الوباء في المحافظات بصورة كبيرة لا سيما المتحور الجديد "أوميكرون"، وتسجيل إصابات بالآلاف.

وأوضح صبيحات لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الإقبال الشديد والكبير من الأشخاص في التوجه إلى تلك المراكز هو مؤشر "إيجابي" وتصب في مصلحة المواطن لمنع انتشار العدوى ومواجهتها، مشيرًا إلى أن الكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز والنقاط الصحية جاهزة ومهيأة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة في مكافحة الوباء.

وبيّن أن وزارة الصحة ضخت كوادر طبية جديدة في جميع المراكز الصحية في محافظات الضفة كافة التي تُجري فيها عمليات فحص كورونا وتلقي اللقاحات المضادة للعدوى، من أجل تقديم خدمة طبية كافية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالمسحات وعينات فحص كورونا، فقد قال صبيحات: إن" العينات والمواد اللازمة في فحص كورونا كافية ولا يوجد أي نقص بتلك المواد والكوادر الطبية العاملة، إلى جانب أن وزارة الصحة في المحافظات الشمالية على جهوزية عالية في تقديم الرعاية الصحية والخدمات في المستشفيات".

وأضاف أن إقبال الأشخاص على أخذ اللقاحات في الضفة تراجع في الفترة الماضية"، وناشد المواطنين إلى ضرورة التوجه إلى أخذ اللقاحات خاصة الجرعة التعزيزية الثالثة التي أثبت فعاليتها في الحماية من مضاعفات المرض ومتحوارته.

كما وناشد المواطنين الذين تظهر عليهم أعراض المرض بضرورة التوجه إلى تلك المراكز لإجراء الفحص من أجل القدرة على تقييم الحالة الوبائية السائدة بصورتها السليمة.

ولفت إلى أن الضفة دخلت قبل أسابيع في موجة خامسة من انتشار كوورنا، مبينًا أنها شديدة حتى اللحظة لم نصل للذروة، لافتًا إلى أن المتحور السائد في فلسطين هو "اوميكرون"، وكانت وزارة الصحة قد حذرت مرارًا من تفشيه بسبب سرعة انتشاره.

وتداول مواطنون صورًا على المنصات الرقمية تظهر مئات الأشخاص ينتظرون في الشارع أمام مركز "زواتا" لإجراء فحص كورونا في نابلس.

الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت اليوم، تسجيل ست حالات وفيات و5687 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع محافظات الوطن، موضحةً أن القدس سجلت أعلى الإصابات بواقع 2720 حالة.