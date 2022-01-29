أعراض تشير إلى إصابتك بالفشل الكلوي!

تساعد الكلى في تصفية الدم وإزالة السموم بالجسم، حيث تذهب هذه السموم إلى المثانة ويتم التخلص منها عند التبول، ويحدث الفشل الكلوي عندما تفقد الكلى قدرتها على تصفية الدم بشكل كافٍ، ويمكن أن تتداخل العديد من العوامل مع صحة الكلى ووظائفها، مثل الإصابة ببعض الأمراض الحادّة والمزمنة، والتعرّض السام للملوثات البيئية أو بعض الأدوية، والجفاف الشديد، وعدم كفاية تدفق الدم إلى الكلى.

وإذا لم تتمكن الكلى من العمل على نحو صحيح، يصبح الجسم مثقلاً بالسموم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الفشل الكلوي، والذي يمكن أن يهدد الحياة إذا ترك دون علاج.

أعراض الفشل الكلوي

لا يُسبب الفشل الكلوي في المرحلة المبكرة في كثير من الأحيان أعراضاً ملحوظة؛ ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منه (CDC)، فإنَّ ما يصل إلى 90% من الأشخاص المصابين بمرض الفشل الكلوي المزمن لا يعرفون أنهم مصابون به، ومع تقدم مرض الكلى، قد تشمل الأعراض المحتملة ما يلي:

انخفاض كمية البول.

ضيق التنفس غير المبرر.

النعاس المفرط أو التعب المستمر.

الغثيان المستمر.

الارتباك.

الألم أو الضغط في الصدر.

تورم الأطراف الناجم عن احتباس السوائل.