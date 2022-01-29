جريمة مروّعة.. تفاصيل العثور على جثة طفل داخل حقيبة في فرنسا

عُثر، اليوم السبت، على طفل في العاشرة من عمره ميتا داخل حقيبة في منطقة سين إي مارن بضاحية باريس، وأوقفت والدته، احتياطيا، على ما أعلنت النيابة العامة المحلية.

فبعد أكثر من 24 ساعة من عمليات بحث مكثفة، تم تحديد موقع الأم في منطقة شوازي لوروا على بعد حوالي 30 كيلومترا من منزل العائلة، على ما أعلنت المدعية العامة في منطقة مو لورلين بيرفيت.

وتُعاني الأم (33 عاما) وهي من الجنسية الكمبودية، اضطرابات نفسية، وفق مصدر مطلع على الملف.

ومن شأن الاستماع إليها أن يكشف ما حصل في موقع الجريمة التي وقعت، الجمعة، في منزل المرأة الزوجي داخل مبنى حديث في ضاحية هانئة على بعد عشرات الكيلومترات إلى الشرق من باريس.

وكان الأب قد أبلغ الشرطة، مساء الأربعاء، بفقدان ابنه وزوجته إثر عودته إلى المنزل من العمل، وفق النيابة العامة.

وبدأت السلطات عمليات بحث واسعة بعدما رصدت بقع دم في داخل المنزل، مستعينة بعناصر الإطفاء والشرطة وكلاب بوليسية مع مؤازرة من مسيّرات درون.

وإثر عمليات التفتيش، عُثر على جثة الطفل "مخبأة داخل حقيبة مع إطارات في مستوعب لمخلفات البناء على بعد حوالي 100 متر من منزل العائلة"، وفق ما أعلنت المدعية العامة.

ويُنتظر الجمعة صدور نتائج تشريح للجثة لمعرفة أسباب وفاة الضحية الذي كانت لديه آثار تشوهات كبيرة قد تكون ناجمة عن استخدام سلاح أبيض.

وقُبض على الأم في منزل أحد أقربائها، صباح الجمعة، وأوقفت احتياطيا في إطار تحقيق بتهمة القتل المتعمد لقاصر دون الخامسة عشرة.