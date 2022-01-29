"بالميراس" يمنح الضوء الأخضر لنجمه الصغير للتفاوض مع ريال مدريد وبرشلونة

منح نادي بالميراس البرازيلي الضوء الأخضر لنجمه الصاعد هيندريك موريرا؛ للتفاوض مع ريال مدريد وبرشلونة عملاقي إسبانيا.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية، أكدت مؤخراً أن كلا من فريقي برشلونة وريال مدريد، أبدى اهتماماً بضم اللاعب البالغ من العمر 15 عاماً، والذي يلقبه الكثيرون بـ “ميسي الصغير"، تشبيها له بالأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ بسبب قدراته ومهاراته العالية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت في تقرير لها أن إدارة بالميراس أخبرت اللاعب، وعائلته بالسماح له بالموافقة على التفاوض بشأن انتقاله المستقبلي لأي ناد.

لكن كون اللاعب لا يزال في الـ 15 من عمره سيمنع انتقاله إلى أحد أندية أوروبا الكبرى قبل نحو عامين ونصف، وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتدرك إدارة بالميراس من جانبها اهتمام أندية أوروبا الكبرى باللاعب، وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد.

ويحتوي عقد هيندريك مع بالميراس على شرط جزائي بقيمة 17 مليون يورو، لكن رحيله الآن إن حدث سيكون فقط لأحد أندية البرازيل ولا يحق له الانتقال إلى أوروبا.

وتمنع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأندية من إبرام عقود مع لاعبين أقل من 16 عاماً، وتمنع خروجهم للعب لأندية خارج بلادهم قبل سن 18 عاماً، لكن بعض التقارير أشارت إلى أن هذه القوانين محل دراسة في الوقت الحالي.

وهناك إمكانية بأن يباع اللاعب إلى أحد الأندية البرازيلية التي تقوم بدورها بالاتفاق مع أي من برشلونة، وريال مدريد لبيعه له بعد عامين حين يتم عامه الثامن عشر في يوليو/ تموز 2024.

وكان برشلونة حاول فعل هذا الأمر مع فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الحالي، من قبل لكن اللاعب رفض الأمر ليرحل بعدها إلى النادي الملكي.

يذكر أن فينيسيوس انضم لريال مدريد عام 2018 في سن 18 عاماً؛ ليلعب مع الفريق الرديف، فور قدومه من فلامنجو البرازيلي، قبل تصعيده للفريق الأول في العام نفسه ليصبح بعدها أحد نجوم هجوم الملكي الأول مع الفرنسي كريم بنزيما.