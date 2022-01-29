بالفيديو سبب وفاة الداعية الشيخ حمود الديحاني.. وموعد تشييع ودفن جثمانه

سبب وفاة الداعية الشيخ حمود الديحاني.. وموعد تشييع ودفن جثمانه، إذ تلقى السعوديون والمواطنين في الوطن العربي بصدمة خبر وفاة الشيخ حمود الديحاني في المملكة العربية السعودية، الذي كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كما أنه قضى عمره في نشر دين الله والشريعة الإسلامية، عير القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والصحف والمجلات، وكل الطرق التي يمكن أن يتبعها الناس، فلم يبخل في معلومة دينية على متابعيه عبر الأراضي السعودية والوطن العربي.

موت الداعية المفاجئ والصادم دعا متابعيه للبحث عن سبب وفاة الداعية الشيخ حمود الديحاني.. وموعد تشييع ودفن جثمانه، وهو الذي كان يدافع عن الإسلام والمسلمين وعن القضية الفلسطينية، الأمر الذي دفع فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية للبحث عن سبب وفاته إيضاحه لمتبعين الموقع، لوقف الإشاعات التي تصدر عن سبب وفاته هنا وهناك.

سبب وفاة الداعية الشيخ حمود الديحاني.. وموعد تشييع ودفن جثمانه

وتناقلت وسائل اعلام سعودية اليوم السبت 29 يناير 2022 خبر وفاة الشيخ الداعية حمود الديحاني، وهو ما شكل صدمة لمتابعيه وباتوا يبحثون عن الأسباب التي أدت إلى وفاته فجأة ودن أن يُعلن عن أنه كان مريضا أو يعاني من وضع خطير على صحته.

سبب وفاة الشيخ حمود الديحاني

وحتى اللحظة لم يدفن يشيع أو يدفن جثمان الداعية السعودي، ولكن التوقعات تشير إلى أن البدء بتشييع جثمانه الطاهر قد يتم في الساعات المقبلة، ودفن جثمانه إلى مثواه الأخير لملاقاة ربه، وهو الذي كان رمزا من رموز الدعوة وقدوة في حسن الخلق، وعلو الهمة.

وتنقلت مصادر محلية سعودية، أن الشيخ كان يعاني مع من مرضا مزمنا وخطيرا، فقد كان يصارع هذا المرض من وقت طويل، ولم ييأس في التغلب عليه، إلا أنه لم يستسلم لمرضه وظل يكافح المرض إلى أن توفاه الله عز وجل اليوم السبت 29 يناير 2022.

وفاة الشيخ السعودي حمود الديحاني

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الداعية السعودي حمود الديحاني، إذ نشروا مئات المنشورات التي تعبر عن حزنهم لفقدان قامة دعوية بهذا الحجم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يدخله فسيح جناته.