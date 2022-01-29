بهذه الطرق يمكنك تدفئة جسمك في الشتاء

يحتاج الجسم إلى التدفئة اللازمة في فصل الشتاء، ولهذا من الممكن اللجوء إلى بعض الطرق الطبيعية وتناول الأطعمة والمشروبات التي تدفئ الجسم.

عادة ما نبحث عن الطرق المختلفة التي تساعد على تدفئة الجسم خلال ليالي الشتاء الباردة تفاديًا للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويوجد العديد من الأطعمة والمشروبات التي تساعد على الحصول على الدفء اللازم، من خلال التقرير التالي إليكم أهم الطرق والمشروبات والأطعمة التي ترفع درجة حرارة الجسم في الشتاء.

شرب الماء

أفادت الدراسات بأن شرب الماء خلال فصل الشتاء يساعد على تدفئة الجسم، ولهذا من المهم الحرص على شرب كمية كبيرة من الماء بشكل يومي بما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا.

ممارسة التمارين الرياضية

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية من أهم طرق تدفئة الجسم في فصل الشتاء، حيث يمكنك ممارسة الرياضة لمدة ربع ساعة فقط يوميًا في الصباح والمساء، حيث إنه يزيد من تدفق الدم في الجسم وهذا له دور في تدفئة الجسم بشكل فعال.

الملابس الثقيلة

من المهم إرتداء الملابس الثقيلة التي تناسب الطقس البارد والتي تعطي الشعور بالدفء، ويعتبر ارتداء الوشاح حول الرقبة من الأشياء المهمة، حيث إن الرقبة تعد من أكثر المناطق المسببة للشعور بالبرد.

الحفاظ على درجة حرارة المنزل الدافئة

يجب الحرص على تدفئة المنزل جيدا وغلق النوافذ والأبواب حتى لا يتسرب الهواء إلى داخل المنزل مما يتسبب في الشعور بالبرد، كما يمكن الاستعانة بالمدفأة للمساعدة على التدفئة اللازمة.

السحلب

السحلب من المشروبات الشتوية الرائعة التي تساعد على الدفء كما أنه يمد الجسم بالطاقة اللازمة.