"بيتكوين" تتخطى الـ 37 ألف دولار.. وأمازون تدعم السوق

صعدت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 29 يناير 2022، بعد إعلان روسيا خارطة طريق لتنظيم تداول العملات المشفرة حتى نهاية عام 2022.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال مستهل تعاملات اليوم بنسبة 3.69% لتصل إلى 1.72 تريليون دولار، بحجم تداولات سجل نحو 79.04 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

أمازون

وفي تطوّر محسوب للعملات الرقمية، أعلن متجر أمازون عن قبول الدفع بالعملات المشفرة لمنتجات إيلفيت براندز Elevate Brands.

وتتعاون شركة إيليفيت براندز، التي تمتلك مجموعة من شركات المنتجات الاستهلاكية والتي ترتكز أعمالها على منصة أمازون لبيع المنتحات، مع كوين بيز برايم Coinbase (NASDAQ:COIN) Prime لتقديم ذلك.

قال ريان جينيسين، الرئيس التنفيذي لشركة إيليفيت براندز: "لقد علمنا بالأمر لذلك يسعدنا أن نكون أول شركة في نظام Amazon البيئي تقدم خيار Cash أو Coin"، وورد ذلك في بيان صحفي.

جمعت إيليفيت أكثر من 370 مليون دولار من مستثمرين مؤسسيين وتمتلك أكثر من 30 علامة تجارية خاصة. تقول الشركة إنها من أفضل 100 بائع على موقع أمازون.

باع شركاء البيع في أمازون في الولايات المتحدة أكثر من 3.8 مليار منتج وبلغ متوسط المبيعات أكثر من 200 ألف دولار، بزيادة سنوية من حوالي 170 ألف دولار، وفقًا لتقرير تمكين الأعمال الصغيرة في أمازون 2021، الذي صدر في أكتوبر الماضي.

ماسك يتخلى عن بيتكوين

أظهر أحدث تقرير ربع سنوي لتسلا (TSLA) أن قيمة بيتكوين التي اشترتها "تسلا" في فبراير الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار قد تقلصت إلى 1.26 مليار دولار.

ولا يعود سبب الانخفاض فقط إلا ما عانته بيتكوين مؤخرًا من هبوط قوي، لكنه إلى حقيقة أنه تم بيع عشرة بالمائة من رصيد البيتكوين لدى تسلا في هذه الأثناء لاختبار سيولة العملة الرقمية، وفقًا لما أعلنته الشركة.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 2.63% ليصل إلى 37675.47 دولار.

وصعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 5.65% إلى 2541.09 دولار.

وكسب سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.11% لتصل إلى 389.98 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 3.13% ليسجل 1.06 دولار.

وارتفع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.27% إلى 0.6148 دولار.

وصعد سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 4.02% إلى 18.63 دولار.

وكسب سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 1.61% إلى 0.1423 دولار.

وارتفع سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 2.84% ليصل إلى 109.69 دولار.

وربح سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 6.74% إلى 16.17 دولار.