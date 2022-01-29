بالصور استنفار على حدود القطاع والبزم يؤكد هروب أحد الموقوفين

شهدت مدينة غزة اليوم السبت 29/1/2022، إغلاقاً للبحر بشكل تام أمام حركة الصيد والملاحة البحرية، بقرار حكومي لدواعٍ أمنية، فيما انتشر أفراد الأجهزة الأمنية على الحدود وفي مفترقات القطاع.

من جهته، أكد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، في تصريح صحفي مقتضب، هروب الموقوف عبد الكريم شعبان أبو عودة (35 عاماً) من مركز التوقيف بغزة وتتخذ الأجهزة الأمنية إجراءاتها لإعادة توقيفه.

فيما طالبت الشرطة البحرية بغزة الصيادين بضرورة عدم التعاطي مع المواطن "عبد الكريم أبو عودة" لشبهة أمنية خطيرة، حيث سيتم تخصيص مكافئة مالية لمن يُبلغ عنه.

وشهدت المناطق الحدودية منذ صباح اليوم استنفاراً واسعاً وكبيراً من قبل الأجهزة الأمنية بحثاً عن أحد الهاربين الخطيريين .





















