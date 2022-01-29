بيان من النيابة العامة بغزة بشأن وفاة الفتى السرسك

أعلنت النيابة العامة بغزة اليوم السبت 29/1/2022 ، انه عند تلقي إشارة فقدان الفتى/أسامة عرفات السرسك، البالغ من العمر 14عام؛ باشرت النيابة العامة التحقيق وتكليف جهات الاختصاص من فرق المباحث العامة والدفاع المدني والأدلة الجنائية؛ بالبحث والتحري .

وبينت النيابة العامة انها باشرت التحقيق بحضور جهات الاختصاص المذكورة بالإضافة إلى الطبيب الشرعي المختص ، بعد ساعات قليلة عن العثور على جثة الفتى مدفونةً في ذات الموقع الذي فقد فيه.

وشددت النيابة على ان التحقيقات مازالت مستمرة للوقوف على كافة ظروف وملابسات الواقعة واتخاذ المقتضى على ضوء ماتسفر عنه نتائج التحقيق.

ودعت النيابة العامة وإذ تدعو للاعتماد عما ينتج عن المصادر الرسمية من معلومات، محذرةً من نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة والمنافية للحقائق، سائلين من الله الرحمة للفقيد والصبر والسلوان لأهله وذويه.