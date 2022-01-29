بالصور "الإسماعيلي المصري" يعلن ضم مهاجم اتحاد خان يونس

أعلن النادي الإسماعيلي المصري تعاقده مع خالد النبريص مهاجم فريق اتحاد خان يونس والمنتخب الأولمبي الفلسطيني.



ووقع النبريص ، 18 عاماً ، عقود انتقاله للإسماعيلي حتى صيف 2026 بحضور المهندس يحيى الكومي رئيس القلعة الصفراء.



وأشادت اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي بقدرات اللاعب التهديفية كما نال اللاعب إعجاب المدرب الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للدراويش.



وأصبح اللاعب الفلسطيني الصفقة السادسة للإسماعيلي في انتقالات الشتاء الجارية بعد أن ضم الإسماعيلي البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو، ومروان حمدي لاعب نادي القناة.



واستغنى الإسماعيلي عن الثنائي شكري نجيب إلى فاركو بجانب محمد صادق إلى بيراميدز خلال الانتقالات الشتوية الجارية.



ويعد النبريص اللاعب الفلسطيني السادس في الدوري المصري هذا الموسم بعد محمود وادي مهاجم بيراميدز وياسر حمد ومحمد بلح ثنائي المصري ومحمد صالح مدافع إيسترن كومباني ومصعب البطاط لاعب سيراميكا كليوباترا.





