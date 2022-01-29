كورونا في غزة: لاوفيات و(535) إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت 29/1/2022، (535) إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 1099 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، أنه سجلت تعافي 105 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 199314 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 7869 حالة، واجمالي المتعافين 189698 حالة، واجمالي الوفيات 1747 وفاة

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 99 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 580226 شخص.