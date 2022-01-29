سعر الذهب اليوم السبت في السعودية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:19 ص
29 يناير 2022
أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس.jpg
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يشهد سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 29/1/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية.

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24  215.93     57.58

سعر جرام الذهب عيار 22  197.94     52.78

سعر جرام الذهب عيار 21  188.94     50.38

سعر جرام الذهب عيار 18  161.95     43.19

سعر جرام الذهب عيار 14  125.96     33.59

سعر أونصة الذهب بيع      6,716.25   1,791.00

سعر أونصة الذهب شراء    6,720.00   1,792.00

جنية الذهب 8ج عيار 21   1,511.53   403.07

جنية الذهب 8ج عيار 22   1,583.51   422.27

جنية الذهب 8ج عيار 24   1,727.46   460.66

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9

إحجام سبائك الذهب  ريال   دولار

سبيكة ذهب 1 جرام  237.53     63.34

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام   566.82     151.15

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام     1,122.85   299.43

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام   2,219.79   591.94

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام   4,409.35   1,175.83

سعر سبيكة الذهب أوقية     6,558.91   1,749.04

سبيكة الذهب نصف أونصة  3,435.36   916.10

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة     6,837.14   1,823.24

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام   10,947.80 2,919.41

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام  21,852.42 5,827.31

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,589.12   690.43

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو     217,444.52       57,985.20

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 108,916.60       29,044.43

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في هبوط      عيار 24     عيار 22     عيار 21     عيار 18

2022-01-29     215.93     197.94     188.94     161.95

2022-01-28     216.66     198.60     189.57     162.49

2022-01-27     219.31     201.03     191.90     164.48

2022-01-26     222.68     204.13     194.85     167.01

2022-01-25     222.20     203.69     194.43     166.65

2022-01-24     221.24     202.80     193.58     165.93

2022-01-23     221.24     202.80     193.58     165.93

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

بيع مستعمل   شراء جديد

الوحدات      ريال   ريال

عيار 24     210.93     240.93

عيار 22     192.94     227.94

عيار 21     183.94     220.94

عيار 18     156.95     196.95

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