بنظام التقسيط  ومشابه للقطري.. تفاصيل اختيار العائلات للاستفادة من شقق المدن المصرية في غزة

أكد ناجي سرحان وكيل وزارة الاشغال بغزة اليوم السبت 29/1/2022 ، أن المدن المصرية في قطاع غزة أخدت منحى التنفيذ الأسبوع الماضي حيث تم ترسية عطاءات على 9 شركات من قطاع غزة لتقوم بتنفيذ الإعمار .

وبين سرحان خلال تصريحات إذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" أن "22" عمارة سكنية ستكون شمال قطاع غزة ، في حين سيتم بناء 22 عمارة في منطقة المحاربين القدامى قرب برج الأندلس ، 26 عمارة سكنية في منطقة الزهراء .

وبين سرحان أن الشركات ستوقع العقود خلال الأسبوع الجاري وخلال عام سيكون العمل قد انتهى فيها بعد بناء 3500 وحدة سكنية .

وبشأن طريقة اختيار العائلات ، أوضح سرحان أن طريقة اختيار العائلات للاستفادة من الشقق السكنية مشابه للمشروع القطري ، حيث سيكون البيع بمزاد الأقساط للتمكن من الاستفادة لبناء وحدات جديدة .

وبين أن المشروع يستهدف العائلات الفقيرة والأسر محدودة الدخل ، والمواطنين الذين يعيشون في المناطق العشوائية ، بالإضافة إلى وضع سيناريوهات لتعويض العائلات التي فقدت منازلها .

وتابع: سيكون هناك فتح باب التسجيل لأصحاب الدخل المحدود والعائلات الفقيرة التي سيتم البحث عن أوضاعها بشأن استحقاقها وعمل قرعة لأن الأعداد ستكون أكبر من الشقق المتوفرة .

عن موعد بدء التسجيل قال : " أتوقع خلال الشهور الثلاثة القادمة أن يتم إعداد منظومة لتسمح للمواطنين بالتسجيل للاستفادة من الشقق السكنية .