القيادي أبو شريف: بعض حاملي جواز السفر الدبلوماسي يستخدمونه في الفساد

اتهم القيادي الفلسطيني بسام أبو شريف وزير الخارجية رياض المالكي بعدم تجديد جواز سفره الدبلوماسي.

وقال إن بعض الحاصلين على جواز السفر الدبلوماسي مطلوبون "للإنتربول".

وأضاف: شاهدنا كيف نشر "الإنتربول" صور جوازات سفر دبلوماسية فلسطينية يحملها مُهربون ومطلوبون له بسبب تبييض المال وأعمال أخرى غير مشروعة".

ووجه أبو شريف تساؤلات لوزارة الخارجية قائلاً: من أين صدرت هذه الجوازات؟ ألم تصدر عن الخارجية الفلسطينية؟، كما نُريد أنّ نسأل السيد المالكي هل لديه لائحة لكل من يحمل جواز سفر دبلوماسي فلسطيني؟ ولمن منح جوازات السفر الدبلوماسية؟، ولماذا تم منحها لأشخاص من بوليفيا وأمريكا اللاتينية؛ لاستخدامها بأمور ليس لها علاقة بقضية فلسطين؟.

وتابع أبو شريف :" أنا عضو مجلس وطني في منظمة التحرير الفلسطينية، وتاريخي النضالي لا أريد أتحدث عنه بل أترك الناس للحديث عنه، ومن حقي الحصول على مثل هذا الجواز، على الرغم من أنّ العالم لا يُعامله كبقية الجوازات بل بشكلٍ أقل".

وأردف:" كفى الشعب الفلسطيني فساداً وإفساداً، ومن العار على السلطة أنّ تستمر في إهانة المناضلين، ألا يكفيها التنسيق مع "إسرائيل"، وأنَّ أجهزة الأمن تُسلم المناضلين لإسرائيل، وسيدفع من يُلحق العار بالشعب الفلسطيني ثمناً كبيراً".

وشغل أبو شريف مناصب عدة في الجبهة الشعبية خلال الثورة الفلسطينية، وتعرض لمحاولة اغتيال من قبل مخابرات الاحتلال، وعمل مستشاراً للرئيس ياسر عرفات ووجه خلال السنوات الماضية انتقادات قاسية للسلطة الفلسطينية.