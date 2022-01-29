إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح السبت 29 يناير 2022، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (23 -28 يناير 2022).

وبيّنت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 5676 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 5973.

وذكرت، أن المغادرين توزعوا إلى 5536 مواطناً و110 أجانب، و30 من فلسطينيي الداخل.

وأوضحت، أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 5803 مواطناً، و173 أجنبياً، و29 من فلسطينيي الداخل، و5 وفيات.