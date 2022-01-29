بالصور بكر لـ"فلسطين اليوم" يوضح كمية الأسماك وأسعارها عقب المنخفض الجوي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:05 ص
29 يناير 2022
أسماك على شاطئ غزة
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كشف منسق اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة زكريا بكر، صباح اليوم السبت، عن كميات الأسماك التي استخراجها الصيادين عقب انتهاء المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد ، مساء الأربعاء الماضي.

وأوضح بكر خلال حديث لـ"فلسطين اليوم"، أن كميات الأسماك التي استطاع الصيادين إخراجها صباح اليوم؛ أقل مما تم إخراجه في المنخفضات الجوية السابقة، لافتا إلى الكميات التي تم أصيادها يمكن وصفها بالجيدة.

وبشأن أنواع  الأسماك وأسعارها، بين منسق اتحاد لجان الصيادين، أن  جل ما تم إخراجه من نوع " سردينة  وطرخونة"، موضحاً أن سعر الكيلو يتراوح من بين الـ10و 12شيكل.

وفي سياق متصل، قال زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين، إن "حسكة صيد تعود ملكيتها للصياد رمضان أبو ورده تعرضت لعملية انقلاب في عرض بحر مدينة السودانية شمال قطاع غزة بفعل ارتفاع الامواج".

ولفت بكر إلى أن جميع الصيادين الذين كانوا على متن الحسكة بخير، مشيراً إلى أن بعض الاضرار وقعت في شباك الصيادين.

يذكر أن الشرطة البحرية بغزة قررت، مساء أمس الجمعة، السماح للصيادين بالعودة لممارسة العمل داخل بحر غزة نظرًا لانخفاض منسوب الأمواج.

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