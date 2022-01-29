تعرف على سعر الدولار واليورو والريال في مصر السبت 29 يناير 2022، يكاد لا يمر يوم، إلا ويبحث المصريون من مواطنين وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، وأصحاب شركات الصرافة عن سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية المتداولة في البلاد، كالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، والريال السعودي، لما له أهمية بالغة في تجارتهم وحركة البيع والشراء لديهم، وخاصة أن سعر عملتهم الوطنية تتغير من يوم لآخر، ومن ساعة لأخرى، وفق الحالة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

تعرف على سعر الدولار واليورو والريال في مصر السبت 29 يناير 2022

ويحاو المصريون مطلع كل صباح الاطلاع على سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأهم التي يتم تداولها في تجارتهم داخل الجمهورية المصرية، إذ يبحثون عن تعرف على سعر الدولار واليورو والريال في مصر السبت 29 يناير 2022، وهو ما يسعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، جاهدا لتوفيره لهم مطلع كل صباح، لوضعهم في آخر تطورات الأسعار، وتخفيف عناء البحث عنه عبر مواقع الانترنت.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29 يناير 2022

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في مصر، اليوم السبت 29 يناير 2022، في تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

ووصل متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفق بيانات البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر للدولار عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، والاستثمار العربي.

سعر اليورو الأوروبي في مصر اليوم السبت 29 يناير 2022

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، عند 17.66 جنيه للشراء، و17.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29 يناير 2022

كما استقر متوسط سعر الريال السعودي، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري في جمهورية مصر العربية، سواء في شركات ومكاتب الصرافة أو السوق السوداء، أو البنوك العاملة الرسمية العاملة في الجمهورية.