سعر الدولار واليورو والإسترليني في الجزائر اليوم السبت 29 يناير 2022، تتوجه أنظار المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين صوب شاشات البورصة المحلية في الجزائر للاطلاع على أسعار العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الدينار الجزائري، كما يتوجه الآلاف منهم إلى البنوك ومحال وشركات الصرافة والسوق السوداء لمعرفة سعر عملتهم الوطنية مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، وخاصة أنه تلك الأسعار تشهد تغيرات في كل يوم وكل ساعة وفق الأحداث في البلد والعالم بشكل عام.

سعر الدولار واليورو والإسترليني في الجزائر اليوم السبت 29 يناير 2022

ويعمل فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لوضع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري عبر موقعه الإلكتروني، لتيسير عملية البحث عن سعر الدولار واليورو والإسترليني في الجزائر اليوم السبت 29 يناير 2022، في الجزائر، كمان أن سعر الدينار الجزائري يشهد استقرارا مقابل العملة الخضراء في الأيام الأخيرة، وتتفاوت وتتباين تلك العملة مقابل العملات الأجنبية بين الفينة والأخرى.

سعر اليورو الأوروبي في الجزائر اليوم السبت 29 يناير 2022

ويشهد سعر اليورو اليوم مقابل الدينار الجزائري استقرارا اليوم السبت 29 يناير 2022، في البنوك، بينما ارتفع في تعاملات السوق السوداء.

وسجل سعر اليورو لدى بنك الجزائر المركزي 156.97 دينار للشراء و157.02 دينار للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في الجزائر اليوم السبت 29 يناير 2022

استقر سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي مسجلا، 139.99 دينار للشراء و140.01 دينار للبيع

وفي السوق الموازية (السوداء) استقر عند 180 دينارًا للشراء و182دينارًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في الجزائر اليوم السبت 29 يناير 2022

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر المركزي إلى 187.86 دينار للشراء، و187.93 دينار للبيع.

وانخفض سعر الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 241.03 دينار للشراء، و243.71 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في الجزائر

بلغ سعر الريال السعودي، لدى بنك الجزائر المركزي 37.31 دينار للشراء، و37.32 دينار للبيع، فيما سجل لدى السوق الموازية (السوق السوداء) 47.97 دينار للشراء، و48.51 دينار للبيع.

واستقر الدرهم الإماراتي، في تعاملات بنك الجزائر المركزي عند 38.11 دينار للشراء، و38.12 دينار للبيع، فيما بلغ لدى السوق الموازية (السوق السوداء) 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى البنوك 461.88 دينارا للشراء، و463.15 دينار للبيع، وفي السوق الموازية بلغ 593.96 دينار للشراء، و600.56 دينار للبيع.